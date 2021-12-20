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Çevre yolunda inanılmaz kaza! Direkte asılı kaldı

Yeşilköy Havuzlu Kavşak’ta aşırı hız yapan otomobil virajı alamayınca önce refüje çarptı ardından yön tabelası direğine uçtu. Direkte asılı kalan araçta bir kişi yaralandı.

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