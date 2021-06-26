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  4. Ceyda-Esra Ersoy kardeşlerden dudak dudağa paylaşım

Ceyda-Esra Ersoy kardeşlerden dudak dudağa paylaşım

Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy, geçtiğimiz günlerde büyük bir kavga etmiş ve sosyal medya hesaplarından birbirlerine yönelik ağır ifadeler kullanmışlardı.

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