Anasayfa Video Galeriler Gündem Ceyda-Esra Ersoy kardeşlerden dudak dudağa paylaşım Ceyda-Esra Ersoy kardeşlerden dudak dudağa paylaşım 26 Haziran 2021 Cumartesi Saat: 12:15 Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy, geçtiğimiz günlerde büyük bir kavga etmiş ve sosyal medya hesaplarından birbirlerine yönelik ağır ifadeler kullanmışlardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d6f032f3921062ad74e003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan ''Sen beni çıldırtacaksın'' dedi, internette herkes onu aradı Erzurum'da 8 bin yıllık tarihi keşif İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor Şevval Şahin'in yeni sevgilisini denize atmıştı... Olay anını anlattı Kalbine korkuluk saplanan çocuk yeniden hayata döndü Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti Nazlı Hamarat'ın 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturduğu anlar tepki çekti AK Partili başkandan tepki çeken sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi İstanbul'da jigolo baskını! 13 bin kişiyi üye yapmışlar