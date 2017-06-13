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  3. 13 Haziran 2017 14:15

Ceylin cinayetinde kan donduran gelişme

Komşusu tarafından öldürüldüğü iddia edilen 10 yaşındaki Ceylin cinayetinde kan donduran bir gelişme yaşandı.

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Türkiye'yi yasa boğan olayın çarpıcı detayları ortaya çıktı!
Türkiye'yi yasa boğan olayın çarpıcı detayları ortaya çıktı!
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Lüks sitede canlı yayın aracı gerginliği
Lüks sitede canlı yayın aracı gerginliği
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Motosiket sürücüsü küçük çocuğa çarpıp böyle kaçtı
Motosiket sürücüsü küçük çocuğa çarpıp böyle kaçtı
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Garadan Kandile PKKnın kaçırdığı oğlunu arıyor
Garadan Kandile PKKnın kaçırdığı oğlunu arıyor
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Babalar da pırlanta takar
Babalar da pırlanta takar
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Aya çıkmayı hayal ediyordu, çatılardan inmiyor
Aya çıkmayı hayal ediyordu, çatılardan inmiyor