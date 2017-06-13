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  3. 13 Haziran 2017 18:45

Ceylin son yolculuğuna uğurlandı

Komşusu tarafından öldürüldüğü iddia edilen 10 yaşındaki Ceylin Atik, İzmir Ödemiş’te gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Ceylin'in tabutunun üstüne gelinlik serildi.

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