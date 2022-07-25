Anasayfa Video Galeriler Gündem Ceza konserinde yumruklar havalarda uçuştu! Ceza konserinde yumruklar havalarda uçuştu! 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 07:55 Ünlü rap sanatçısı Ceza'nın, Kocaeli konserinde konseri izleyen gençler arasında çıkan kavgayla ortalık bir anda karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62de2238265e295143428673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatların nedenini böyle açıkladı İmamdan skandal sözler: ''Sokaklar kasap dükkanı gibi, et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor'' İmamoğlu, "Nasıl bir tablo devraldık, ne yaptık?" diyerek İstanbul'daki projeleri paylaştı İstanbul semalarında da görülen ''cisimlerin'' altından Elon Musk çıktı Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı üzecek ''Bay Kemal'' kararı Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: ''Tedavi olsun sonra muhatap olurum'' SGK uzmanı masadaki EYT formüllerini açıkladı Cinsel ilişki vaadiyle 350 bin euroluk gasp! Türkiye'nin cenneti ''Küçük Arabistan'' oldu! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor