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  3. 11 Kasım 2019 17:20

Ceza yazan polise balalayka ile konser verdi

Sürücü, polisin ceza yazdığı sırada balalayka adlı enstrümanını eline alarak şarkı söyledi. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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