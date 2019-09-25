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  3. 25 Eylül 2019 23:45

Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı

Muğla'da kamyonetinde sigara içerken durdurulan sürücü, polisler tarafından ceza kesileceğini anlayınca yeni bir sigara yakıp basın mensuplarına "Kayıtta mısın ? Çekin beni" dedi.

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