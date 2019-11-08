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  3. 08 Kasım 2019 12:45

Cezadan kurtulmak için lokum dağıttı

Kahramanmaraş'ta, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Emre Birsen, yol vermeyen ve çıkan tartışmada kendisini iten sürücüden şikayetçi oldu. Birsen, şikayetini geri çekmek için ilginç bir talepte bulundu.

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