Cezaevi firarisini yakalamak isteyen polise taşlı saldırı
30 Ağustos 2018 19:20
Cezaevi firarisini yakalamak isteyen polise taşlı saldırı
Ataşehir’de cezaevi firarisini yakalamak için adrese giren polis ekipleri firarinin yakınları tarafından taşlı saldırıya uğradı. Olay, Ataşehir’de Mustafa Kemal Mahallesi Simge Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 sene önce cezaevinden firar eden E.İ.’nin adresini tespit etti. Cezaevi firarisini yakalamak için...