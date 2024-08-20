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  4. Cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın ilk işi bu oldu

Cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın ilk işi bu oldu

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9.5 ay tutuklu kaldığı cezaevinden dün tahliye olan Dilan Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti.

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