Anasayfa Video Galeriler Gündem Cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın ilk işi bu oldu Cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın ilk işi bu oldu 20 Ağustos 2024 Salı Saat: 15:29 Güncelleme: 20 Ağustos 2024 Salı 15:29 9.5 ay tutuklu kaldığı cezaevinden dün tahliye olan Dilan Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c48c161eb70976750abb43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de vahim görüntüler: Yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu Düğün yolunda facia: Aynı aileden 4 kişi öldü 1 kişinin öldüğü saldırı sonrası sokak köpekleri toplanıyor Çocukların ölümcül oyunu kamerada: 3 çocuk ölümden döndü TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dedi Türkiye'de 3 bin 750 yıllık keşif: Anadolu'da ilk kez keşfedildi İzmir’deki orman yangınlarında 6 zanlı tutuklandı Masaj salonlarına yabancı uyruklu kadın baskını AVM'de yangın paniği: Yaralılar var