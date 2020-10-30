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  3. 30 Ekim 2020 19:05

Cezaevinden çıkan Halil Sezai Kadıköy'deki evine geldi

Tuzla'da komşusunu dövdüğü iddiasıyla 43 gündür tutuklu bulanan Halil Sezai Paracıkoğlu, tahliye olduktan sonra evine geldi. Paracıkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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