Anasayfa Video Galeriler Gündem Cezaevinden firar edip, eşini bıçakladı Cezaevinden firar edip, eşini bıçakladı 11 Ağustos 2024 Pazar Saat: 21:21 Kayseri'de cezaevinden kaçan bir kişi tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak yaraladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b9013d42707801c20c7f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktıTarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktı Şehir eşkıyası kadın sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine 2'nci video: ''Merhamet diliyorum'' Antalya alev alev... Termometreler 41 dereyi gördü Fransa'da ''Eyfel Kulesi'ne tırmanan yarı çıplak biri var'' alarmı İstanbul'da şantiyede göçük: 2 işçi öldü İstanbul'da motosikletli 2 kişi dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi Türkiye'nin 58'inci havalimanı hizmete açıldı