Anasayfa Video Galeriler Gündem Cezaevinden izinli çıkmıştı, Ege'de yüzerek firar ederken yakalandı Cezaevinden izinli çıkmıştı, Ege'de yüzerek firar ederken yakalandı 15 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 07:21 Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan firari, yüzerek adaya geçmeye çalışırken denizde yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bd8255925485e80c003b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özdağ Erdoğan'ı destekleme şartını ilk kez açıkladı Bir suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü: Çok sayıda gözaltı var Aynı firmanın hem teknesi hem de otobüsü aynı anda alevler içinde kaldı Huzurevinde yangın... İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti Manisa'da üzüm işleme tesisinde korkutan yangın Sel sularından kurtulmaya çalıştığı son anları kameraya yansımıştı hayatı belgesel oldu Fabrikada büyük patlama: Korkunç anlar kamerada Türk tarihinin en önemli hikayelerinden Vaveyla belgesel oldu