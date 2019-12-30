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  3. 30 Aralık 2019 14:50

Cezaevinden izinli çıkmıştı... Sokak ortasında kan donduran olay !

Diyarbakır'da, cezaevinden izinli çıkan hükümlü sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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