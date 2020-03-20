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  3. 20 Mart 2020 16:50

Cezaevlerinde koronavirüs vakası çıktı mı ? Bakan açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde koronavirüs vakasına rastlanmadığını söyledi. Gül, ''Mahkumlara dışarıdan risk olmaması için bütün tedbir alındı.'' dedi.

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