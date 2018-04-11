SON DAKİKA
ABD-RUSYA GERİLİMİNE ANKARA'DAN İLK TEPKİ
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Nisan 2018 14:35

Cezayir Devlet Televizyonu: 257 ölü

Cezayir Devlet Televizyonu askeri uçağın düşmesi sonucu 257 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Cezayir’de askeri bir uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü. Cezayir Devlet Televizyonu, olayda 257 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. (İHA)

Bilgin Pro
Video Galeri
Trump’tan Rusya’ya: Hazır ol, füzeler geliyor
Trump’tan Rusya’ya: Hazır ol, füzeler geliyor
Video Galeri
Şehir 1,5 milyon çiçekle rengarenk oldu
Şehir 1,5 milyon çiçekle rengarenk oldu
Video Galeri
Odun yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu
Odun yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu
Video Galeri
Göbek ata ata soydu
Göbek ata ata soydu
Video Galeri
Postacıların Yürüyüş Yarışması’ndan renkli görüntüler
Postacıların Yürüyüş Yarışması’ndan renkli görüntüler
Video Galeri
Cezayir’de askeri uçak düştü: 105 ölü
Cezayir’de askeri uçak düştü: 105 ölü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM