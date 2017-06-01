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  3. 01 Haziran 2017 13:15

Cezayirli yankesici suçüstü yakalandı

Fatih'te yolda yürüyen bir bayanın cep telefonunu ‘yankesicilik’ yöntemiyle çalan Cezayir uyruklu hırsız, polisin takibi sonucu anında yakalandı. Zanlının hırsızlık ve yakalanma anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

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