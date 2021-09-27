Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Change'' TIR operasyonu: Şifreli telefon görüşmeleri polise takıldı ''Change'' TIR operasyonu: Şifreli telefon görüşmeleri polise takıldı 27 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 12:55 Adana merkezli 12 ilde ''change'' TIR soruşturması kapsamında takibe alınan şüphelilerin şifreli telefon görüşmeleri yaptığı tespit edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6151952019d2f34aa7406b23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin gizemli antik kentinde tarihi keşif Anlaşıldı! Bu sene balık değil ''zam'' yiyeceğiz! Afiyet olsun 40 yaşında KOSGEB desteğiyle kocasının patronu oldu İstanbul'un yanı başındaki cennete pandemide yerli/yabancı turist akını İstanbul'da sokak ortasında uyuşturucu kuyruğu Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı İnanılmaz olay! Genç kadının bacak arasından öyle bir şey çıktı ki... Trafiktekilere Allah sabır versin! İstanbul'da trafik yine düğüm! CHP-Sosyal medyada AK Parti'yi kızdıracak ''Millet unutmaz'' paylaşımı