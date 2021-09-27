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  4. ''Change'' TIR operasyonu: Şifreli telefon görüşmeleri polise takıldı

''Change'' TIR operasyonu: Şifreli telefon görüşmeleri polise takıldı

Adana merkezli 12 ilde ''change'' TIR soruşturması kapsamında takibe alınan şüphelilerin şifreli telefon görüşmeleri yaptığı tespit edildi.

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