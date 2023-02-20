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Charlie Hebdo'nun sitesini hackleyip, Atatürk fotoğrafı koydu

Tepki çeken karikatürlere imza atan Fransız ''mizah'' dergisi Charlie Hebdo'nun internet sitesi bir Türk hacker tarafından hacklendi.

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