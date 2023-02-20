Anasayfa Video Galeriler Gündem Charlie Hebdo'nun sitesini hackleyip, Atatürk fotoğrafı koydu Charlie Hebdo'nun sitesini hackleyip, Atatürk fotoğrafı koydu 20 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 17:20 Tepki çeken karikatürlere imza atan Fransız ''mizah'' dergisi Charlie Hebdo'nun internet sitesi bir Türk hacker tarafından hacklendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f381aea190450855090f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metrobüs arızalandı; vatandaş yollara düştü Bodrum'da limandaki 2 tekne küle döndü Deprem bölgesindeki okulların açılacağı tarihi açıkladı Depremin toz haline getirdiği binanın yıkıldığı an kamerada Biz yutkunamadık! Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi Prof. Dr. Ercan Hatay'ın depremden hiç etkilenmeyen ilçesinin sırrını açıkladı Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması! Yaralılar var Deprem bölgesindeki TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı?