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  4. ChatGPT'nin insansı robotundan yeni görüntüler

ChatGPT'nin insansı robotundan yeni görüntüler

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OpenAI'ın insansı robot geliştiricisi Figure ile yaptığı ortaklık sonucunda üretilen yeni insansı robot "Figure 01", sosyal medya paylaşılan bir video ile tanıtıldı.

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