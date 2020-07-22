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  3. 22 Temmuz 2020 10:15

Chloe Loughnan denizin ortasındaki zor anları kamerada

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'nin sörf macerası olaylı bir şekilde bitti. Chloe Loughnan iki kişilik bir kurtarma ekibi tarafından kıyıya getirildi.

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