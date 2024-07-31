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  4. CHP, AK Parti ve MHP'den alınan belediyelerin borcunu açıkladı

CHP, AK Parti ve MHP'den alınan belediyelerin borcunu açıkladı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, AK Parti ve MHP'den CHP'ye geçen belediyelerin toplam borcunu açıkladı.

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