Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP, AK Parti ve MHP'den alınan belediyelerin borcunu açıkladı CHP, AK Parti ve MHP'den alınan belediyelerin borcunu açıkladı 31 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 14:01 Güncelleme: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 14:01 CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, AK Parti ve MHP'den CHP'ye geçen belediyelerin toplam borcunu açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66aa199d71a25f4a5c06e8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı İstanbul'da 439 yıllık camide tarihi ayıp Kız arkadaşının ailesini yangın tüpüyle geri püskürttü Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü İstanbul'da feci kaza: Polis memuru hayatını kaybetti Çanakkale'nin ''kalbinde'' tedirgin eden görüntü İstanbul'da evden cephanelik çıktı: Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde Denizlerimizin katilleri termal kameraya yakalandı: Denizde nefes kesen operasyon Ata yadigarı Savarona yeni haliyle suya indi