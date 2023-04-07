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  4. CHP binasına saldırıda yeni gelişme: 4 kişi yakalandı

CHP binasına saldırıda yeni gelişme: 4 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği, CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesi ile ilgili 4 kişinin Esenyurt'ta yakalandığını duyurdu.

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