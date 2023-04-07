Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP binasına saldırıda yeni gelişme: 4 kişi yakalandı CHP binasına saldırıda yeni gelişme: 4 kişi yakalandı 07 Nisan 2023 Cuma Saat: 17:40 İstanbul Valiliği, CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesi ile ilgili 4 kişinin Esenyurt'ta yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64302b5ab5cdbf724a01a273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili Metiner: HDP seçmeni Erdoğan'a oy verir Türkiye'nin tarihi caddesinden geriye bu kaldı Muharrem İnce'ye çok ağır sözler: ''İnsanlarda biraz ar damarı olacak'' TOGG konvoyu kamerada; yerli otomobiller sevkiyata çıktı 5 bin kilometre kanat çırpan leylekleri kuraklık karşıladı SpaceX uzaya bir uydu daha gönderdi İlk bakışta süs eşyası gibi gözüküyorlar değil mi ? Polis de öyle sandı ama... Hakan Ural ağzından kaçırdı, Acun Ilıcalı'nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı 3 milyon kişinin yaşadığı ilimizde korkutan rakam: Sadece 133 kişi başvurdu!