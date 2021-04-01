Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'nin 1 Nisan videosuna cevap CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'nin 1 Nisan videosuna cevap 01 Nisan 2021 Perşembe Saat: 19:55 CHP İstanbul Gençlik Kolları,, AK Parti'nin 1 Nisan videosunu yeniden düzenleyerek, , “Videonuzda ufak bir düzenleme yaptık, iyi seyirler." notuyla paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6065fb0ebc230502017ff7f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özgür Özel'den ''Pişman ederim'' diyen Şentop'a cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''1 Nisan'' paylaşımı Kılıçlı, pompalı tüfekli kavgayı terlikle ayırmaya çalıştı Kadıköy'deki Boğaziçi eylemine polis müdahalesi İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu İstanbul'da camiden müzik yayını skandalı TEM'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var! Borsada para batıran işçinin feci sonu! Liseli kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri şoke etti