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CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'nin 1 Nisan videosuna cevap

CHP İstanbul Gençlik Kolları,, AK Parti'nin 1 Nisan videosunu yeniden düzenleyerek, , “Videonuzda ufak bir düzenleme yaptık, iyi seyirler." notuyla paylaştı.

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