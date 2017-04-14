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  3. 14 Nisan 2017 11:50

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu basın toplantısı düzenledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında "16 Nisan referandumunda çok güçlü bir hayır yanıtını hak ettiler" dedi.

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