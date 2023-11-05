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CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu

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CHP 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tur oylamasında CHP'nin yeni Genel Başkanı seçilen Özgür Özel Genel Başkanlık ilanı sonrasında tarihi bir konuşmaya imzasını attı.

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