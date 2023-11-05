Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu 05 Kasım 2023 Pazar Saat: 09:35 Güncelleme: 05 Kasım 2023 Pazar 09:35 CHP 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tur oylamasında CHP'nin yeni Genel Başkanı seçilen Özgür Özel Genel Başkanlık ilanı sonrasında tarihi bir konuşmaya imzasını attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654737aa76ff6172b66e47d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest alarmı İsrail'den Gazze ve Lübnan'a hava saldırısı Kırmızı melki tezgahlarda yerini aldı! Kilosu 200 TL Diyarbakırda UNESCO’nun gözbebeği sonbaharda eşsiz manzarayı sergiliyor İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı Aydın'ı sel vurdu: 2 ölü, 2 kayıp Polat çifti ve Sıla Doğu tutuklandı İnlerine girildi! 18 bin 500 jandarmayla dev operasyon Bayraktar TB3 SİHA'yı fırtına durduramadı! Bir uçuş testi daha geçildi