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  3. 16 Nisan 2017 23:20

CHP Genel Merkezi önünde AK Parti konvoyuna taşlı saldırı

Referandum sonuçlarını kutlayan AK Partililerden oluşan konvoy CHP Genel Merkezi önünden geçerken taşlı saldırıya uğradı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir halk oylaması da idam için yaparız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir halk oylaması da idam için yaparız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa sivil siyaset eliyle yönetimimizi değiştiriyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa sivil siyaset eliyle yönetimimizi değiştiriyor”
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Başbakan Binali Yıldırımdan balkon konuşması
Başbakan Binali Yıldırımdan balkon konuşması
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YSK önünde yoğun güvenlik önlemi
YSK önünde yoğun güvenlik önlemi
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Başbakan Yıldırım, torunlarıyla birlikte referandum sonuçlarını takip etti
Başbakan Yıldırım, torunlarıyla birlikte referandum sonuçlarını takip etti
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Hükümetten referandum sonuçlarına ilk yorum
Hükümetten referandum sonuçlarına ilk yorum