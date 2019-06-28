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  3. 28 Haziran 2019 13:35

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına başlandı

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Kaftancıoğlu’nun seçim döneminden dolayı duruşmaya hazırlanamadığını söyleyerek süre talep ettiği dava 18 Temmuz’a ertelendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle 5 ayrı suçlamayla açılan davanın ilk duruşması...

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