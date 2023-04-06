Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı 06 Nisan 2023 Perşembe Saat: 12:45 CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı gerçekleştirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642e94b1e5247903fa0fcdb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yaşadıkları depremlerin ardından vatandaşları uyaran cihaz geliştirdiler Taciz sanığına cezada ''saygın tutum'' indirimi Teravih kıldıran imamın üstüne atladı Adliye önünde meydan savaşı çıktı: 1 yaralı, 7 gözaltı TOGG ilk sevkiyat görüntülerini paylaştı İstanbul'da kiracıya ''evden çık'' dayağı kamerada Türkiye'nin yaz tatili cenneti bembeyaz! Sahili görenler gözlerine inanamadı Dolu yağışı bastırdı İzmir beyaza büründü batman_da_nisan_atan_ciftin_aileleri_arasinda_tasli_sopali_bicakli_kavga_5_yarali