  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. CHP İstanbul ilçe adayları resmen açıklandı

CHP İstanbul ilçe adayları resmen açıklandı

Güncelleme:

CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul'un ilçe adayları belli oldu. Kesin liste düzenlenen basın toplantısında açıklandı. İşte CHP'nin yerel seçimlerdeki İstanbul ilçe adayları...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin diri fayları haritasında bir ilimiz için alarm çanları çalıyor
Türkiye'nin diri fayları haritasında bir ilimiz için alarm çanları çalıyor
Marmaris'te büyük patlama: Sesi duyan cama fırladı!
Marmaris'te büyük patlama: Sesi duyan cama fırladı!
İstanbul'da bıçaklı, coplu dehşet: Kovalayıp, yetişip yetişip dövdü
İstanbul'da bıçaklı, coplu dehşet: Kovalayıp, yetişip yetişip dövdü
Yine bir eski eş dehşeti: Kıskançlıkla başladı, rehin aldı!
Yine bir eski eş dehşeti: Kıskançlıkla başladı, rehin aldı!
İstanbul'da uzun namlulu silahlı düğün magandaları kamerada
İstanbul'da uzun namlulu silahlı düğün magandaları kamerada
Lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı! Yaralılar var
Lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı! Yaralılar var
Cennet koyda skandal! Hazine arazisine göz diken 6 kişi gözaltına alındı
Cennet koyda skandal! Hazine arazisine göz diken 6 kişi gözaltına alındı
Ünlü tatil cenneti beyaza büründü
Ünlü tatil cenneti beyaza büründü
Su parkı, kabus parkına döndü! Peş peşe patlamalarla alev topuna döndü
Su parkı, kabus parkına döndü! Peş peşe patlamalarla alev topuna döndü