Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP İstanbul ilçe adayları resmen açıklandı CHP İstanbul ilçe adayları resmen açıklandı 13 Şubat 2024 Salı Saat: 13:05 Güncelleme: 13 Şubat 2024 Salı 13:05 CHP'nin yerel seçimlerde İstanbul'un ilçe adayları belli oldu. Kesin liste düzenlenen basın toplantısında açıklandı. İşte CHP'nin yerel seçimlerdeki İstanbul ilçe adayları... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cb3ef55cdbcff038050043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin diri fayları haritasında bir ilimiz için alarm çanları çalıyor Marmaris'te büyük patlama: Sesi duyan cama fırladı! İstanbul'da bıçaklı, coplu dehşet: Kovalayıp, yetişip yetişip dövdü Yine bir eski eş dehşeti: Kıskançlıkla başladı, rehin aldı! İstanbul'da uzun namlulu silahlı düğün magandaları kamerada Lunaparkta dönen salıncak yere çakıldı! Yaralılar var Cennet koyda skandal! Hazine arazisine göz diken 6 kişi gözaltına alındı Ünlü tatil cenneti beyaza büründü Su parkı, kabus parkına döndü! Peş peşe patlamalarla alev topuna döndü