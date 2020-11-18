  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Kasım 2020 12:10

CHP İstanbul'dan Alattin Çakıcı'nın tehdidine sert yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları tam kadro kameraların karşısına geçti.

Video Galeri
Bakan Koca: ''Büyük illerdeki artış tüm ülkeye yayıldı!''
Bakan Koca: ''Büyük illerdeki artış tüm ülkeye yayıldı!''
Video Galeri
Cerrahpaşa Dekanı'ndan ''evde de maske takın'' uyarısı!
Cerrahpaşa Dekanı'ndan ''evde de maske takın'' uyarısı!
Video Galeri
Sapanca Gölü'nde su seviyesi kritik noktada
Sapanca Gölü'nde su seviyesi kritik noktada
Video Galeri
Eğirdir ve Beyşehir göllerinde korkutan görüntü
Eğirdir ve Beyşehir göllerinde korkutan görüntü
Video Galeri
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs uyarısı
Video Galeri
SONAR'ın patronu açıkladı: ''Tek parti hariç tüm partiler oy kaybediyor''
SONAR'ın patronu açıkladı: ''Tek parti hariç tüm partiler oy kaybediyor''
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM