Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP İzmir Kongresi'nde kavga: Sandalyeler havada uçuştu! CHP İzmir Kongresi'nde kavga: Sandalyeler havada uçuştu! 16 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 15:55 Güncelleme: 16 Eylül 2023 Cumartesi 15:55 CHP'nin İzmir İl Kongresi'nde Özür Özel'in konuşması sırasında "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6505a5b902061c33dd329033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hadise kalça dansı videolarını paylaştı ortalık yıkıldı! İstanbul'da trafik magandası dehşeti kamerada Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağına milyonluk borç şoku Aracını satmak isterken yemekli tuzağa düştü Yine Esenyurt, yine olay! TEM Otoyolu’nda cam damacana trafiği! Kaza sonrası ortalık karıştı Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ek zam geldi Erdoğan ile Macron arasında ilginç diyalog Eski sevgilisini bıçaklayan zanlıdan pes dedirten savunma