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  4. CHP İzmir Kongresi'nde kavga: Sandalyeler havada uçuştu!

CHP İzmir Kongresi'nde kavga: Sandalyeler havada uçuştu!

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CHP'nin İzmir İl Kongresi'nde Özür Özel'in konuşması sırasında "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı.

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