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  3. 15 Şubat 2020 14:20

CHP kongresinde arbede

Şanlıurfa’da CHP İl Başkanlığı kongresinde çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga büyümeden sonlandırılırken, kongrenin yapıldığı salonda çevik kuvvet polisi önlem aldı.

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