Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP Lideri Kılıçdaroğlu ''zaman kapsülü'' projesini video ile duyurdu CHP Lideri Kılıçdaroğlu ''zaman kapsülü'' projesini video ile duyurdu 23 Nisan 2021 Cuma Saat: 19:35 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zaman kapsülü projesini CHP resmi hesabından paylaşılan video ile duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6082f76d404e9a405b09d463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Yüksek sesle konuşma'' kavgası: 2 ölü, 3 yaralı Kripto para vurgunu! Avukat açıkladı- 40-45 kişi başvurdu İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'nun 23 Nisan tepkisine yanıt Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te ayakta alkışlanan '23 Nisan' konuşması! Tribünden atlayan köpek yarışı birinci bitirdi! Tribünden atlayan köpek yarışı birinci bitirdi! Yatak odasında yakaladığı gelini ve komşusunu öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı Zonguldak Valisi, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanları uyardı Salgının merkezi Hindistan'da ölüler sokaklarda yakılıyor