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  4. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ''zaman kapsülü'' projesini video ile duyurdu

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ''zaman kapsülü'' projesini video ile duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zaman kapsülü projesini CHP resmi hesabından paylaşılan video ile duyurdu.

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