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  3. 01 Mayıs 2019 16:01

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs'a özel klip

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs nedeniyle özel bir klip yayınladı.

Video Galeri
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6 yaşındaki oğluna trafikte iş makinesi kullandırdı
Video Galeri
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İlkay öğretmeni öldüren kiralık katil kamerada
Video Galeri
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Turistik Doğu Ekspresi seferlere başlıyor
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Kızıyla sokakta yürüyen kadın bir anda hayatının şokunu yaşadı
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