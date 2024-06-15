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  4. CHP lideri Özel'in trafikteki zor anları kamerada

CHP lideri Özel'in trafikteki zor anları kamerada

CHP Genel başkanı Özgür Özel'in konvoyu Tekirdağ Hayrabolu'da doluya yakalandı.

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