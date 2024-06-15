Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP lideri Özel'in trafikteki zor anları kamerada CHP lideri Özel'in trafikteki zor anları kamerada 15 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 09:01 CHP Genel başkanı Özgür Özel'in konvoyu Tekirdağ Hayrabolu'da doluya yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666d2e3495723ee515035b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı İstanbul'daki fırtınanın yolcu uçağına zor anlar yaşattığı anlar telsize yansıdı Survivor Sahra ile Damla'nın trafikteki çakarlı şovu böyle bitti Fırtınada korkutan görüntü: Kağıt gibi uçurup binaya vurdu Denizli'de saatler süren kabus: Yüzlerce vatandaş tahliye edildi İstanbul'un lüks rezidansında fare istilası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı, nedeni belli oldu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı