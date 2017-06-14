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  3. 14 Haziran 2017 18:15

CHP milletvekilleri Meclis'i terk etti

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin Meclis'te olağanüstü toplanan CHP milletvekilleri Meclis Genel Kurulunu terk etti.

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Cami inşaatı temelinde lahit ve küpler bulundu
Cami inşaatı temelinde lahit ve küpler bulundu
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İzmirde bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu: 57 gözaltı
İzmirde bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu: 57 gözaltı
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'Bizim derdimizi gündeme getiren tek siyasetçi Destici’dir'
'Bizim derdimizi gündeme getiren tek siyasetçi Destici’dir'
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Annenin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı, 63 yaşındaki bakkal tutuklandı
Annenin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı, 63 yaşındaki bakkal tutuklandı
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Asayiş uygulması için Esenler otogarının giriş ve çıkışları tutuldu
Asayiş uygulması için Esenler otogarının giriş ve çıkışları tutuldu
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Mehmetçikten Kato Dağında akşam ezanı
Mehmetçikten Kato Dağında akşam ezanı