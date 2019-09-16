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  3. 16 Eylül 2019 13:00

CHP önünde oturma eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkartılan bir grup işçi CHP İstanbul İl binası önünde oturma eylemine başladı. İşçiler yeniden işlerine dönene kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

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