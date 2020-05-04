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  3. 04 Mayıs 2020 17:25

CHP Parti Sözcüsü Öztrak: 'maskeler delikli tülbentten farksız.'

CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Parti sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs maskeleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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