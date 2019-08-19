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  3. 19 Ağustos 2019 22:20

CHP Parti Sözcüsü Öztrak’tan “Doğu Akdeniz” açıklaması

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yalnız kaldığını belirterek, "Biz nerede ne gemimiz olduğunu biliyoruz ama buradaki temel mesele şu; ülkeler bir araya geliyor, bölgesel iş birlikleri ortaya çıkıyor ama Türkiye burada yok" dedi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Mardin, Diyarbakır ve Van belediye...

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