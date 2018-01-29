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  3. 29 Ocak 2018 20:20

"CHP PKK’yla yatmış, PYD-YPG’yle uyanmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zeytin Dalı Harekatı mesafe aldıkça CHP sancılanmakta, korkuya kapılmaktadır. Türkiye fiilen cephededir, gelin görün ki cephe gerisine pusu kuran CHP tezvirat tekeri çevirmekte, tefrika tefi çalmaktadır. CHP, PKK’yla yatmış, PYD-YPG’yle uyanmıştır" dedi. Zeytin Dalı Harekatı’nda 10 günün geride kalmasına...

Bilgin Pro
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