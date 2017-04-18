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  3. 18 Nisan 2017 17:20

CHP, referandumun iptali için YSKya başvurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Bütün hukuk yollarını kullanarak meşru olmayan bu uygulamaya son vermek üzere YSK'ya dilekçe verdik. Halkoylamasının iptalini istiyoruz" dedi.

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