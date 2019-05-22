"CHP seçimle uğraşmak yerine hakemle kavga ediyor"
22 Mayıs 2019 20:10
"CHP seçimle uğraşmak yerine hakemle kavga ediyor"
AK Parti Sözcüsü Çelik, “CHP, sürece karar vermiş olan hakemle kavga ediyor. YSK’ya dönük saldırılara devam ediyorlar. CHP adayının ve yönetiminin İstanbul seçimlerine yönelik tavır değişikliğinin çok iyi izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekir” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısının ardından...