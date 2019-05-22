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YSK İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN GEREKÇELİ KARARINI AÇIKLADI
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  3. 22 Mayıs 2019 20:10

"CHP seçimle uğraşmak yerine hakemle kavga ediyor"

AK Parti Sözcüsü Çelik, “CHP, sürece karar vermiş olan hakemle kavga ediyor. YSK’ya dönük saldırılara devam ediyorlar. CHP adayının ve yönetiminin İstanbul seçimlerine yönelik tavır değişikliğinin çok iyi izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekir” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısının ardından...

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