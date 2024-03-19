CHP Şişli adayı Şahan'dan Murat Kurum'a ''rezerv yapı alanı'' sorusu

CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, Şişli'deki rezerv yapı alanıyla ilgili ''Cumhur İttifakının İBB Adayı Murat Kurum’a tek sorum var; bu projeyle Şişli ve İstanbul'a hangi deprem sorununa ve deprem yarasına ilişkin çözüm üretiyor?'' dedi. Şahan, ''İstanbul'a ihanet etmeyi ne zaman bırakacaklar? Talimatla imza atarak ihanet etmeyi ne zaman bırakacaklar?'' diye...

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