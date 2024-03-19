CHP Şişli adayı Şahan'dan Murat Kurum'a ''rezerv yapı alanı'' sorusu
CHP Şişli adayı Şahan'dan Murat Kurum'a ''rezerv yapı alanı'' sorusu
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CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, Şişli'deki rezerv yapı alanıyla ilgili ''Cumhur İttifakının İBB Adayı Murat Kurum’a tek sorum var; bu projeyle Şişli ve İstanbul'a hangi deprem sorununa ve deprem yarasına ilişkin çözüm üretiyor?'' dedi. Şahan, ''İstanbul'a ihanet etmeyi ne zaman bırakacaklar? Talimatla imza atarak ihanet etmeyi ne zaman bırakacaklar?'' diye...