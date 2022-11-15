Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP üyesiydi, AK Parti üyesi çıktı! CHP üyesiydi, AK Parti üyesi çıktı! 15 Kasım 2022 Salı Saat: 08:15 Güncelleme: 15 Kasım 2022 Salı 08:15 Çanakkale’de CHP üyesi bir vatandaş kendisinden habersiz şekilde AK Parti üyesi yapıldığını öğrendi. CHP'li Topal’ın AK Parti üyesi olduğunu öğrendiği anları Gelecek Partili başkan paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6373206671482751740a0b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Skandal görüntüler: İstanbul'da amatör hakeme 10 kişi saldırdı Arızalanan Tesla önüne gelene çarptı: 2 ölü Bombayı bırakan terörist PYD’li çıktı Beyoğlu saldırısını düzenleyen kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi Taksim kırmızıya büründü! Vatandaşlar akın ediyor Taksim'de hayat normale dönüyor Taksim'deki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist böyle yakalandı Taksim'i kana bulayan hainin yeni görüntüleri Bakan'dan tepki çeken sözler: ''Çocuk bile 9 ayda doğuyor''