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CHP üyesiydi, AK Parti üyesi çıktı!

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Çanakkale’de CHP üyesi bir vatandaş kendisinden habersiz şekilde AK Parti üyesi yapıldığını öğrendi. CHP'li Topal’ın AK Parti üyesi olduğunu öğrendiği anları Gelecek Partili başkan paylaştı.

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