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CHP'de 55 il başkanı tarafını belli etti

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CHP'de 55 il başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda destek vereceklerini açıkladı.

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