Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'de 55 il başkanı tarafını belli etti CHP'de 55 il başkanı tarafını belli etti 02 Kasım 2023 Perşembe Saat: 21:25 Güncelleme: 02 Kasım 2023 Perşembe 21:25 CHP'de 55 il başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda destek vereceklerini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6543e991f2d628642b3a9e43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Demir Kubbe delindi: Lübnan'dan atılan roket İsrail'e düştü Evlilik kredisi düzenlemesi Meclis'te Hamas, İsrail askerlerine havadan bomba attı Antalya'da 10 dakika süren hortum kamerada Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu İYİ Partili milletvekili partisinden istifa etti Wanda Nara ile Icardi'nin ilginç anları olay oldu Hac kuraları çekildi Sokak ortasında uzman çavuş dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı var!