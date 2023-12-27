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  4. CHP'de bir belediye başkanı adaylıktan vazgeçti

CHP'de bir belediye başkanı adaylıktan vazgeçti

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Artvin’in CHP’li Belediye Başkanı Demirhan Elçin, aday adaylığı sürecini durdurduğunu "Aklımın ucundan geçmezdi ben belediye başkanlığına aday olacağım da Cumhuriyet Halk Partisi’ne yalvaracağım" diyerek duyurdu.

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