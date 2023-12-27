Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'de bir belediye başkanı adaylıktan vazgeçti CHP'de bir belediye başkanı adaylıktan vazgeçti 27 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 13:25 Güncelleme: 27 Aralık 2023 Çarşamba 13:25 Artvin’in CHP’li Belediye Başkanı Demirhan Elçin, aday adaylığı sürecini durdurduğunu "Aklımın ucundan geçmezdi ben belediye başkanlığına aday olacağım da Cumhuriyet Halk Partisi’ne yalvaracağım" diyerek duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658bfbab30db75741306bd13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi Adana Valiliği yakınında bomba alarmı Aldatılan kadın eşini sevgilisiyle minibüste bastı, kıyamet koptu! Siirt'in ''sarı altını'' bıttımın fiyatı dudak uçuklattı Pazarda şimdi de Çin kestanesi alarmı İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu! İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi