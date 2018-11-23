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  3. 23 Kasım 2018 23:06

''CHP'de İlhan Kesici İstanbul için doğru adaydır''

Ekranların yeni haber kanalı Haber Global’de de gündem yerel seçimler konu yine CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı.

Bilgin Pro
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