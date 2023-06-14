CHP'de ilk genel başkan adayı belli oldu

Gazeteci Murat Ağırel, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmede, Özel'in CHP Genel Başkanlığı tartışmalarına ilişkin "Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım. Hem sorumluluk almaya hem fedakarlık yapmaya hazırım" dediğini aktardı.

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