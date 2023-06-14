Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'de ilk genel başkan adayı belli oldu CHP'de ilk genel başkan adayı belli oldu 14 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 07:55 Güncelleme: 14 Haziran 2023 Çarşamba 07:55 Gazeteci Murat Ağırel, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmede, Özel'in CHP Genel Başkanlığı tartışmalarına ilişkin "Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım. Hem sorumluluk almaya hem fedakarlık yapmaya hazırım" dediğini aktardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6489483813d8f522aa7b3f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da hortum oluştu! Korku dolu anlar kamerada Eda Ece'den ödül gecesinde tepki çeken ''deprem bölgesi'' açıklaması Kaza sonrası ortalık karıştı, öfkelerini aracı parçalayarak çıkardılar Heyelan 2 otomobili böyle yuttu; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi İzmir'de yüzlerce polisle dev operasyon Sokak köpeği küçük çocuğa böyle saldırdı İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Mesele İstanbul'dan ibaret değil İstanbul'da tacizciye meydan dayağı