Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'de Kaftancıoğlu'nun yerine Çerkezoğlu mu ? CHP'de Kaftancıoğlu'nun yerine Çerkezoğlu mu ? 08 Ağustos 2023 Salı Saat: 08:00 CHP İstanbul İl Başkanlığı için DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun isminin geçtiği iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d1cbe4717a857a28229e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu, kameralar karşısında Kılıçdaroğlu'nu aradı Emekliler’den Mansur Yavaş’a teşekkür ziyareti Dilan Polat konuşmakta bile zorlandı: Ağlayarak sitem etti Kocaeli'deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı Kocaeli’de büyük patlama! İstanbul'da cinayet ''7 bela Taner'' öldürüldü Tatil için ''Türkiye'nin gizli cennetini'' seçenlere saat sınırı şoku İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada