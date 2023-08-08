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  4. CHP'de Kaftancıoğlu'nun yerine Çerkezoğlu mu ?

CHP'de Kaftancıoğlu'nun yerine Çerkezoğlu mu ?

CHP İstanbul İl Başkanlığı için DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun isminin geçtiği iddia edildi.

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